3 لجان لإدارة امتحانات نهاية  العام في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الامارات للتعليم الإدارات المدرسية بتشكيل ثلاث لجان لإدارة ومتابعة تأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2022-2023 وضمان سير الأعمال فيها.

وسيؤدي طلبة الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل في سبع مواد دراسية إلكترونياً وورقياً، مقابل خمس مواد أخرى ستكون إلكترونية بالكامل وتصحح آلياً، وأشارت المؤسسة إلى أن المواد الدراسية التي سيقدّمها الطلبة إلكترونياً وورقياً ستخصص لها فترتان بواقع ساعة للامتحان الورقي وساعة ونصف ساعة للامتحان الإلكتروني.

وحددت «تعليم» 15 إجراء واجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة خلال فترة الامتحانات، أبرزها تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة مدير المدرسة وتتحمل المسؤوليات كافة، الإدارية والفنية التي تضمن سير أعمال الامتحانات في المدرسة بصورة سليمة ومنظّمة، وتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة في القاعات الامتحانية، وتشكيل لجنة محددة لطباعة تذكرة الامتحان الإلكترونية برئاسة مدير المدرسة، وتتحمل المسؤولية في حال تسريب أي تذكرة امتحانية.

ومن الإجراءات أيضاً، توزيع الطلبة وتحديد أسمائهم على المقاعد في القاعات الامتحانية، وضمان تأدية الطلبة للامتحانات من خلال الحضور الواقعي للمدرسة وفق المواعيد المعتمدة، ومطابقة أعداد الطلبة في المدرسة مع أعداد تذاكر الامتحان الإلكترونية المطبوعة من قبل الإدارة قبل بدء الامتحان بـ24 ساعة، وتوزيع تذكرة الامتحان الإلكترونية على الطلبة، والتأكد من تسليم الطالب التذكرة الصحيحة الخاصة به.

وحظرت مؤسسة الإمارات للتعليم تداول تذكرة الامتحان الإلكترونية الخاصة بالطلبة بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية أو مع الطلبة وأولياء أمورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن مهام المدرسة أيضاً، إعداد كشف الحضور للامتحان في كل قاعة، ويوقّع من قبل الملاحظ والمراقب، ويُعتمد من قبل مدير المدرسة، وكذلك إعداد كشف تسليم الأوراق الامتحانية يوقع عليه الطالب بعد تسليم الامتحان الإلكتروني والورقي مع تحديد زمن التسليم.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة توفير مياه الشرب للطالب في القاعة الامتحانية، وحصر الطلبة المواطنين الموجودين خارج الدولة لأعذار رسمية، وكذلك حصر الطلبة المتغيّبين بعذر مقبول، وتوثيق الأعذار الخاصة بهم، وإخطارهم بمواعيد الامتحانات التعويضية، وتطبيق لائحة السلوك في حال ارتكاب الطالب مخالفة امتحانية واتخاذ الإجراء المناسب بحسب الدرجة.

7 إلكترونياً

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أن طلبة الثاني عشر سيؤدون في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الجاري سبع مواد دراسية إلكترونياً وورقياً، مقابل خمس مواد أخرى ستكون إلكترونية بالكامل وتصحح آلياً. وأشارت المؤسسة إلى أن المواد الدراسية التي سيقدّمها الطلبة إلكترونياً وورقياً ستخصص لها فترتان بواقع ساعة للامتحان الورقي وساعة ونصف ساعة للامتحان الإلكتروني. وقد عملت المؤسسة على تحديث الجدولة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، لتبدأ في السابع من يونيو وتستمر لغاية 16 منه. وتعقد الامتحانات التعويضية من 19 إلى 23 يونيو، فيما سيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو. وأفادت المؤسسة بأن امتحانات الإعادة ستعقد من 6 إلى 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها في 13 يوليو، على أن يكون اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022-2023، في 14 يوليو. وحددت المؤسسة المواد التي سيؤديها الطلبة على فترتين إلكترونياً وورقياً وهي مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات، والرياضيات التطبيقية، والعلوم، والعلوم التطبيقية، والفيزياء. وتصحح الامتحانات الورقية مركزياً في مركز تقدير الدرجات، والإلكترونية تصحح مركزياً أيضاً من النظام. أما المواد التي سيمتحن فيه الطلبة إلكترونياً فهي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، والأحياء، والكيمياء وستصحح آلياً من النظام.