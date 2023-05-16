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جامعة الشارقة تشارك في مؤتمر علمي

جانب من الفعاليات (من المصدر)
17 مايو 2023 00:41

الشارقة (الاتحاد)

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 شاركت جامعة الشارقة افتراضياً ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية، تحت عنوان «السماوات في ضوء آيات القرآن والمعطيات العلمية»، حيث عرض الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والأستاذ الدكتور مشهور الوردات، أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، مدير الشؤون الأكاديمية في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، منها التفسير العلمي للسماء ذات الحبك، والتفسير العلمي لبناء سلم إلى السماء، وخلق السماوات والأرض من جديد، والتفسيرات العلمية المحتملة في التكوين الأول للماء واختزاله إلى الأرض، والتفسير العلمي لمقاربة (الوجود تواجد بلحظة وسينتهي بلحظة)، والتفسير العلمي الممكن لنشاط الإنسان في الفضاء.

جامعة الشارقة
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