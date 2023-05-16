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الإمارات

طلبة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ينظمون معرضاً لاستشراف المستقبل

جانب من فعاليات المعرض (من المصدر)
17 مايو 2023 00:41

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّم المجلس الطلابي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية معرض مدينة المستقبل، وضم المعرض خمسة مجالات شملت الطب، الفضاء، التعليم، الترفيه، والبيئة.
وقالت الدكتورة نجلاء النقبي نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة: إن المعرض جاء بهدف استشراف المستقبل بعيون طلاب الجامعة، وتعزيز رؤية دولة الإمارات والمؤسسات المجتمعية في الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط المستقبلية لصناع القرار في الدولة من أجل مستقبل مشرق للإمارات والعالم أجمع.
في مجال الطب، عرض الطلبة العديد من الأفكار المتعلقة بالتقنيات الحديثة والمنتجات الطبية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل برامج العلاج والتشخيص والطب الوقائي. وفي مجال التعليم ركز المشاركون على فكرة التعليم من أجل التنمية المستدامة، وهي إحدى برامج الأمم المتحدة، يُعرف بالتعليم الذي يحث على تغيير المعرفة والمهارات والقيم والسلوكيات لمجتمع أكثر عدلاً واستدامة، وعرض الطلبة متحف متحرك يحاكي التعليم في الإمارات منذ البدايات إلى العام الحالي، والتأكيد على رسالة صاحب السمو رئيس الدولة فيما يخص أهمية الطموح والتميز والإبداع والعزيمة وتحديد الأهداف وعدم التوقف عن المحاولة واستثمار الوقت بأشياء تفيد المجتمع.
وفي مجال البيئة والمستقبل، عرض الطلبة عدة أفكار مبتكرة منها المطعم الترفيهي الذي يولد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الحركية التي يقوم بها زوار المطعم، وابتكار فكرة تطوير الري من خلال جهاز موصل بأنبوب تحت التربة يبرمج لمعرفة كل شجرة ومقدار المياه التي تحتاجها، كما تم عرض فيديو مبنى الجامعة المستدام الذي يعكس عالمية رسالة الجامعة ودعمها للبيئة المستدامة. عرض جناح الدرة المنيرة مجالات مبتكرة للترفيه ترتكز على تطوير جزيرة مستقبلية مستدامة تحتوي على جميع القطاعات الترفيهية التي يحتاج لها الإنسان بطريقة مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة.
إلى ذلك تضمن معرض مدينة المستقبل إنتاج فيديو لتصور مقترح لكوكب المستقبل، متضمناً بعض الحلول التي تساعد البشر في العيش على سطح المريخ، منها الزراعة الخلوية التي تقوم باستخلاص الطعام من عينات جينية من الحيوانات مشابه للغذاء الطبيعي.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الطباعة ثلاثية الأبعاد
الفضاء
التعليم
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