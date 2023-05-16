شرطة أبوظبي تحافظ على تميزها الرياضي وتحصد الميداليات

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على التميز الرياضي، وحصد أهم ميداليات البطولات الرياضية بلياقة وحماسة رياضية عالية، سواء على مستوى منافساتها بين قطاعاتها المختلفة أو على مستوى المنافسات الرياضية في إمارة أبوظبي، وأبرزها حصولها على المركز الأول في بطولات كرة الطائرة للرجال والريشة للسيدات والجري للرجال والسيدات والدراجات الهوائية للرجال والكروس فيت للرجال والسيدات والرماية بالمسدس «سيدات» في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي.

وعلى مستوى البطولات الداخلية، حقق قطاع شؤون الأمن والمنافذ درع المدير العام لشرطة أبوظبي، في البطولة التي نظمها القطاع بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية، وتوج العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي، والعميد حميد سعيد العفريت مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، والعميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، القطاع بدرع المدير العام، الثلاثاء الماضي - الثاني من مايو- في ختام بطولتي دوري وسوبر شد الحبل، بكورنيش أبوظبي وسط حضور كبير من القطاعات الشرطية.

وجاء فوز قطاع شؤون الأمن والمنافذ بدرع المدير العام، بعد تفوقه في 8 مسابقات هي اللياقة والتحدي «رجال وسيدات»، الكرة الطائرة «رجال وسيدات»، شد الحبل «رجال»، الدايثلون «سيدات»، الترايثلون «رجال»، السباحة «رجال»، وحقق قطاع شؤون الأمن والمنافذ المركز الأول برصيد 66 نقطة، ونال المركز الثاني قطاع المهام الخاصة بـ 64 نقطة، والأمن الجنائي المركز الثالث بـ 62 نقطة.

حميد سعيد العفريت: الكل فائز

أكد العميد حميد سعيد العفريت مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، أن الجميع فائز في منافسة درع سعادة المدير العام، التي جاءت المنافسة فيها قوية منذ انطلاقتها حتى نهايتها، ومع تباين قليل في المستويات والجاهزية، حيث كانت الأفضلية لـ «شؤون الأمن والمنافذ» الذي حضر جيداً ووضع الفوز بالمركز الأول هدفاً له، ونجح في تحقيق هذا الهدف.

وقال: نهدي لقب الدرع إلى الشيخ اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة، وإلى جميع منتسبي قطاع شؤون الأمن والمنافذ، على الإنجاز الذي حققوه، كما نثمن الدور الكبير الذي لعبته الفرق المشاركة في إثراء البطولة، عبر ما قدموه من مستويات، أظهرت إمكانيات جيدة عند الجميع.

دوري وسوبر شد الحبل لـ «المركزية» و«الأمن والمنافذ»

فاز فريقا قطاع العمليات المركزية بدوري شد الحبل، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ بلقب بطولة سوبر شد الحبل، اللتين أقيم ختامهما في كورنيش أبوظبي السياحي، بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي، والعميد حميد سعيد العفريت مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، والعميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، الذين توجوا أصحاب المراكز الأولى بالمسابقتين، وسط أجواء احتفالية رائعة في ختام المسابقتين اللتين انطلقت منافساتهما في 25 أبريل الماضي.

وتمكن فريق قطاع العمليات المركزية، من الفوز بلقب دوري شد الحبل، بعد أن حصد 6 نقاط، في البطولة التي شهدت مشاركة 5 قطاعات مثلها 70 لاعباً، وذهبت وصافة البطولة إلى فريق قطاع شؤون القيادة، بينما حل فريق قطاع شؤون أمن المجتمع ثالثاً.

وعانق فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ لقب بطولة سوبر شد الحبل التي تقام للمرة الأولى، بعد أنهي المسابقة متصدراً برصيد 10 نقاط، ليستحق المركز الأول عن جدارة واستحقاق، وحل فريق قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفريق قطاع الأمن الجنائي ثالثاً وله 7 نقاط.

وشهدت المسابقتان حضوراً قوياً للمشاركين، وبشكل خاص أصحاب المراكز الأولى، كما حفلت بالروح الرياضية العالية، وشكلت ملتقى اجتماعياً طيباً للقطاعات المشاركة، عزز من الترابط والمحبة بين منظومة شرطة أبوظبي.

فعاليات صاحبت الحدث

صاحبت مسابقة شد الحبل العديد من الفعاليات، التي وجدت إقبالاً واسعاً مثل مسابقات الألعاب الشعبية، وأفضل معلق رياضي لـ«استكشاف المواهب»، وأفضل مصور فوتوغرافي، كما نظمت فعالية توعية طبية شملت عدداً من المحاور «أعرف ضغطك» و«فحص سكري» و«الوزن المثالي، وتمثل هذه الفعاليات جانباً تثقيفياً مهماً يرفع من درجة الوعي بالجوانب الصحية لدى أفراد الشرطة، وهو ما ينعكس بدوره على المجتمع بشكل عام من خلال العمل الشرطي بمختلف ضروبه.

حماس في «الاستعراضية»

شهدت المباراة الاستعراضية في شد الحبل، التي قدمتها فرق القطاعات المشاركة في البطولتين قبيل انطلاق حفل الختام، حماساً كبيراً وتشجيعاً مدوياً من الحضور، الذي استمتع بالأجواء الرائعة على كورنيش أبوظبي لتكتب مشهد النهاية للحدث الكبير، كما أظهرت عمق الروابط الإنسانية بين جميع القطاعات، وهو ما يمثل واحداً من الأهداف المهمة التي يهدف لها النشاط الرياضي، بحيث يجمع ما بين التنافس الشريف وتعزيز الروابط الاجتماعية بين منسوبي شرطة أبوظبي.

لجان البطولة

ترأس اللجنة المنظمة للبطولة، الرائد حسين علي عبد الله رئيس قسم المسابقات والمنتخبات، وضمت بجانبه، ملازم أول حمدان المزروعي مدير فرع المسابقات الذي ترأس لجنة التحكيم في دوري وسوبر شد الحبل، وبسام الدوري مدير البطولة وعضو لجنة التحكيم التي ضمت بجانبه أيضاً عبدالله زعل وحارب ربيع وفيصل خاطر.

وتضمنت مهام لجنة التحكيم، عقد اجتماع للحكام لدراسة اللوائح والقوانين لكل مسابقة، تقييم كل مسابقة وإصدار النتائج، إعطاء التعليمات والتنبيهات قبل كل مباراة، النظر في الاحتجاجات والتظلمات، وتوزيع الحكام على المباريات.

112 لاعباً يشاركون في المسابقتين

شارك في دوري وسوبر شد الحبل 112 لاعباً، مثلوا 8 قطاعات في شرطة أبوظبي، حيث شارك في الدوري 5 فرق مثلها 70 لاعباً، وفي «السوبر» 42 لاعباً مثلوا 3 فرق، علماً أن كل قطاع من القطاعات المشاركة اقتصرت مشاركته علي مسابقة واحدة فقط من المسابقتين.