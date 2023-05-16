«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق مبادرة «المسح الميداني» للمباني والمنشآت

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مبادرة «المسح الميداني» للتأكُّد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في إمارة أبوظبي.

وتقوم فرق التفتيش بجولات ميدانية لضمان استيفاء إجراءات السلامة والوقاية في المنشآت والمباني، من حيث تركيب كاشفات الدخان وتوفير أجهزة الإطفاء اليدوية، ووجود علامات إرشادية واضحة لطريقة الإخلاء، والتعريف بإجراءات السلامة وآلية التعامل مع حالات الطوارئ، والصيانة الدورية لسلامة المباني وغيرها.

واستعرض العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، في ورشة الانطلاقة لمبادرة «المسح الميداني» مع الشركاء الاستراتيجيين.. برنامجَ الحملة الميدانية التي تتضمَّن زيارات لفرق التفتيش الميدانية للمباني والمنشآت اعتباراً من الاثنين 8 مايو 2023. حضر ورشة الانطلاقة في مبنى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، سيف سعيد القبيسي، من دائرة الطاقة - أبوظبي، والدكتور عبدالله حمر عين، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.