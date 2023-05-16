انطلاق مؤتمر الأمن السيبراني في الشرق الأوسط بأبوظبي

انطلقت في أبوظبي، اليوم، فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني في الشرق الأوسط الذي يُقام بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة مايكروسوفت ويستمر حتى 17 مايو الجاري بفندق قصر الإمارات، بمشاركة دولية واسعة.يشارك في المؤتمر قادة وخبراء تقنية المعلومات بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة لمناقشة مشهد التهديدات الإلكترونية المتنامية في المنطقة، وكيفية زيادة الوعي لمواجهة التحديات السيبراني، إضافة إلى تعزيز آلية تبادل المعلومات حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه التكنولوجيا تطوراً متسارعاً والذي يتطلب ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل العمل سوياً لصياغة نماذج وأساليب عمل جديدة ومبتكرة وآمنة داعمة لعملية التحول الرقمي الشامل والآمن وحماية البيانات والحفاظ عليها كونها مسؤولية تشاركية تتخطى الحدود الرقمية.

وأكد أهمية تعزيز مفهوم حماية البيانات وترسيخ مبادئ ومعايير الأمن السيبراني والتحول الآمن بما يسهم في سد الثغرات التكنولوجية لحفظ البيانات والمعلومات والتصدي بشكل استباقي للهجمات السيبرانية المحتملة، مشيراً إلى أن المؤتمر يتطرق إلى تحديات الأمن السيبراني، مثل الاختراقات وجرائم المعلومات التي تواجه التحول الآمن، إضافة حماية البيانات التي يجب التعامل معها وحمايتها بوعي ومسؤولية.

من جانبه، قال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، إن العالم على أعتاب ثورة صناعية رابعة قاطرتُها الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، مضيفاً أن الأمن السيبراني الفعال بات أكثر أهمية أمام هذا القدر الكبير من المخاطر.

وأشار إلى أن التكنولوجيا وحدها ليست كافية لمكافحة هذه التهديدات المتزايدة، كما تتطلب التكنولوجيا عقد شراكات بين الحكومات والشركات على صعيد مختلف القطاعات. وقال: «إن مؤتمر الأمن السيبراني في الشرق الأوسط يشكل منبراً لقادة الفكر والخبراء في المنطقة لتبادل معلوماتهم وخبراتهم بشأن الفرص والتحديات المستجدة المتعلقة بالأمن السيبراني».

بدورها، قالت ميشال برافرمان بلومنستيك، نائبة رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسة التقنيات الأمنية والمديرة العامة لمركز البحث والتطوير لدى شركة مايكروسوفت في إسرائيل: «يعاني العاملون في المجال الأمني اليوم عدداً الهجمات الإلكترونية الكبيرة وتعقيداتها الكثيرة. والتي تتراوح بين محاولات التصيد البسيطة وعمليات التجسس الإلكتروني المعقدة التي تعرض البيانات الحساسة والبنية التحتية الحيوية للخطر. ولقد نما مشهد التهديدات بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد على مدى السنوات القليلة الماضية. لذلك يحتاج العاملون في المجال الأمني إلى أدوات جديدة لمساعدتهم على التحرك بسرعة كبيرة».