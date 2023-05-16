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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
16 مايو 2023 17:38

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام يصبح غائماً أحياناً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:32 والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.
بحر عمان متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني عند الساعة 19:46 والجزر الأول عند الساعة 14:03 والجزر الثاني عند الساعة 02:40.

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