الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة
16 مايو 2023 16:16

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي جرانت شابس وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة. جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى لندن، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وما تزخر به من فرص متنوعة لتحقيق الازدهار الشامل والمستدام للبلدين وشعبيهما.
واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جرانت شابس التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة ومنها الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والطاقة.
كما تناولت مباحثات الجانبين، ملف «مكافحة تغير المناخ» وأهمية استمرار وتسريع وتيرة العمل المناخي العالمي من أجل حماية مستقبل الكوكب، واستعرضا في هذا الصدد استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جرانت شابس أن العمل المناخي يشكل أولوية مشتركة لكلا البلدين، حيث يرتبط هذا الملف بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي وتسارع عجلة التنمية في المجتمعات ويتطلب تعزز التعاون متعدد الأطراف. كما استعرض الوزيران خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة مع المملكة المتحدة من أجل مستقبل مزدهر يعزز استقرار ورخاء شعبي البلدين الصديقين. وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة متميزة للمملكة المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تقديم الإجراءات الملموسة.
من جانبه رحب معالي جرانت شابس بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أن البلدين الصديقين تجمعهما علاقة راسخة وشراكة متطورة في كافة القطاعات.
وأعرب معاليه عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، كما تمنى التوفيق والنجاح لدولة الإمارات خلال استضافة قمة المناخ «COP28»، مشيداً بمشاريعها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنتشر في العالم أجمع ورؤيتها المتميزة للعمل المناخي العالمي.
حضر اللقاء سعادة سعيد الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وسعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

أخبار ذات صلة
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
«الترايثلون» يوقع مذكرة تفاهم مع «بالمز الرياضية»
المصدر: وام
بريطانيا
الإمارات
ملكة بريطانيا
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©