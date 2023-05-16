"الصحة" تطلق حملة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع الجمعية العالمية لارتفاع ضغط الدم والتي تهدف إلى زيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بأهمية فحص ضغط الدم واتباع أنماط الحياة الصحية والتوعية بالعوامل المسببة للمرض ومضاعفاته ما يسهم في خفض معدل الإصابة بالأمراض غير السارية وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة.

وتستهدف الحملة هذا العام إجراء الفحص على 50 ألف من السكان البالغين في أماكن مختلفة على مستوى الدولة خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالدولة والجامعات وجمعية الإمارات للقلب وصيدليات "لايف وشركتي "سيرفيه" و"أومرون".

وشهد حفل إطلاق الحملة في دبي الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة وممثلين من الجهات الصحية الحكومية والخاصة والجامعات.



وقال الدكتور حسين الرند إن إطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم يأتي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية لتعزيز الوقاية والسيطرة على المرض وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين.



وأشار إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في إطلاق البرامج والمبادرات لخفض معدل المرض حيث تم إدراج ارتفاع ضغط الدم ضمن المؤشرات الصحية الإستراتيجية وهو خفض معدل ارتفاع ضغط الدم بالدولة بنسبة 30% بحلول عام 2030 وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للأفراد والوصول إلى مجتمع صحي يتمتع بصحة مستدامة من خلال التركيز على الوقاية قبل العلاج في إطار رؤية واضحة تتضمن مبادرات وخطط وبرامج فعالة.



وحث الرند الحضور والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع على المشاركة في الحملة المقامة تحت شعار "لا تنتظر.. شارك وانتبه..افحص ضغطك بانتظام وعش حياتك باطمئنان".



من جانبها أوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة أن إطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم في الدولة يستهدف رفع مستوى الصحة العامة وتعزيز وقايته والتزامه الصحي من خلال خطط الوزارة الرامية إلى إدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة ..مضيفة أن الحملة ستعمل على توفير خدمات فحص ضغط الدم المجانية ليتم من خلالها جمع المعلومات الديموغرافية والسريرية الأساسية بالإضافة إلى قياسات ضغط الدم من قبل التمريض والمتطوعين المدربين وسلسة صيدليات بالدولة.



وقالت إن الوزارة تحرص على تحديث الأدلة العلمية بشكل دوري بناء على أحدث الممارسات والأدلة العالمية حيث تم إطلاق النسخة الرابعة المحدثة لدليل ارتفاع ضغط الدم في 2019 ليسهم في تطوير مهارات كوادر الرعاية الصحية وجاري العمل على إطلاق النسخة المحدثة لعام 2023.