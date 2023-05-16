وزير الموارد البشرية والتوطين: انخفاض نسبة شكاوى العمال الجماعية 88% العام الجاري

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن هناك انخفاضاً في نسبة الشكاوى العمالية الجماعية بنسبة 88‎‎ % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2022، وهو مؤشر إيجابي لجهة استقرار العمل.

وأوضح معالي الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن 81 ‎%‎ من الشكاوى التي تصل للوزارة، سواء من أصحاب العمل أو العمال، يتم تسويتها ودياً.

وبين أن أي شكوى عمالية تصل الوزارة يتم النظر فيها بمدة لا تزيد على 14 يوماً، وهو من أفضل المعدلات العالمية.

وقال معالي العور: إن 98% من العاملين في الوزارة مسجلون في نظام حماية الأجور خلال الربع الأول من العام الجاري، وإن نسبة النمو في عدد الشركات المسجلة في نظام حماية الأجور وصلت إلى 3.3‎‎ % خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت 72.453 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح معالي العور أنه سيتم خلال أيلول المقبل تطبيق برنامج متكامل لتدريب وتأهيل المواطنين قبل دخول سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية ومؤسسة الإمارات للتعليم العام، بالتعاون مع أكثر من 270 شركة في القطاع الخاص.

وقال العور: إن 14% من المواطنين في القطاع الخاص يحصلون على زيادة في رواتبهم مقارنة برواتب بداية تعيينهم، مؤكداً أن هناك تنافساً لاستقطاب المواطنين والمحافظة عليهم، وأن الوزارة لا تسمح بالتمييز في رواتب المواطنين لجهة إعطائهم أقل من رواتب غير المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضح أن أجور المواطنين في سوق العمل مرتبطة بالعرض والطلب في السوق ولا يمكن تسجيل عقد في الوزارة يميز سلباً المواطن عن غيره من العمالة.

وقال الوزير إن المواطن أصبح له القدرة على المنافسة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المواطنين في القطاع الخاص لتصل إلى 66 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضح معالي الوزير، حول نتائج إدارة سوق العمل في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن هناك زيادة في نمو عدد المنشآت المسجلة في الوزارة إلى 4%، ونمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الوزارة إلى 3,9%، ونمو عدد العمالة المسجلة في الوزارة بنسبة 4%، ونمو عدد العمالة الماهرة المسجلة بنسبة 3.3%.

وقال: إن هناك دراسة لالتزامات في حقوق العمل، شرط عدم المنافسة في حال انتقال العمل لجهة عمل أخرى.