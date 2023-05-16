حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة شماء عبدالله سعيد البدواوي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شماء عبدالله سعيد البدواوي والدة كل من محمد وسلطان وسالم وعلي وبخيت راشد بخيت المطروشي. وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف في عجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات وعدد من كبار المسؤولين.