«تعليم»: 5 مواد يؤديها طلبة الـ12 ورقياً وإلكترونياً على فترتين

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أن طلبة الثاني عشر سيؤدون في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الجاري خمس مواد دراسية إلكترونياً وورقياً، مقابل خمس مواد أخرى ستكون إلكترونية بالكامل وتصحح آلياً. وأشارت المؤسسة أن المواد الدراسية التي سيقدّمها الطلبة إلكترونياً وورقياً ستخصص لها فترتان بواقع ساعة للامتحان الورقي وساعة ونصف للامتحان الإلكتروني.



وقد عملت المؤسسة على تحديث الجدولة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، لتبدأ في السابع من يونيو وتستمر لغاية 16 منه. وتعقد الامتحانات التعويضية من 19 إلى 23 يونيو، فيما سيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو.

وأفادت المؤسسة بأن امتحانات الإعادة ستكون ستعقد من 6 إلى 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها في 13 يوليو، على أن يكون اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022-2023، في 14 يوليو.

وحددت المؤسسة المواد التي سيؤديها الطلبة على فترتين إلكترونياً وورقياً وهي مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات، والعلوم التطبيقية، والفيزياء. وتصحح الامتحانات الورقية مركزياً في مركز تقدير الدرجات، والإلكترونية تصحح مركزياً أيضاً من النظام. أما المواد التي سيمتحن فيه الطلبة إلكترونياً فهي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، والأحياء، والكيمياء وستصحح آلياً من النظام.