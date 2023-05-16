الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تعليم»: 5 مواد يؤديها طلبة الـ12 ورقياً وإلكترونياً على فترتين

«تعليم»: 5 مواد يؤديها طلبة الـ12 ورقياً وإلكترونياً على فترتين
16 مايو 2023 10:22

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أن طلبة الثاني عشر سيؤدون في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الجاري خمس مواد دراسية إلكترونياً وورقياً، مقابل خمس مواد أخرى ستكون إلكترونية بالكامل وتصحح آلياً. وأشارت المؤسسة أن المواد الدراسية التي سيقدّمها الطلبة إلكترونياً وورقياً ستخصص لها فترتان بواقع ساعة للامتحان الورقي وساعة ونصف للامتحان الإلكتروني.
 

وقد عملت المؤسسة على تحديث الجدولة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، لتبدأ في السابع من يونيو وتستمر لغاية 16 منه. وتعقد الامتحانات التعويضية من 19 إلى 23 يونيو، فيما سيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو.

أخبار ذات صلة
انطلاق «الإمارات للفنون الإبداعية 2023»
«تعليم» تطلق برنامجاً تدريبياً مهنياً لطلبة الثانوية

وأفادت المؤسسة بأن امتحانات الإعادة ستكون ستعقد من 6 إلى 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها في 13 يوليو، على أن يكون اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022-2023، في 14 يوليو.

وحددت المؤسسة المواد التي سيؤديها الطلبة على فترتين إلكترونياً وورقياً وهي مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات، والعلوم التطبيقية، والفيزياء. وتصحح الامتحانات الورقية مركزياً في مركز تقدير الدرجات، والإلكترونية تصحح مركزياً أيضاً من النظام. أما المواد التي سيمتحن فيه الطلبة إلكترونياً فهي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، والأحياء، والكيمياء وستصحح آلياً من النظام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
امتحانات الصف الثاني عشر
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الصف الثاني عشر
آخر الأخبار
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
«كورال أبوظبي» تستعد لمسرحية «مونتي بايثون سبامالوت»
دنيا
«كورال أبوظبي» تستعد لمسرحية «مونتي بايثون سبامالوت»
اليوم 12:35
نيبالي يحقق رقماً قياسياً بوصوله إلى قمة إيفرست 27 مرة
دنيا
نيبالي يحقق رقماً قياسياً بوصوله إلى قمة إيفرست 27 مرة
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©