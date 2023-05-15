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الإمارات: «كوب 28» يتسم بالشفافية والشمول

الإمارات: «كوب 28» يتسم بالشفافية والشمول
16 مايو 2023 01:07

دكا (وام)
شارك سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية في المؤتمر السادس للمحيط الهندي بعنوان: «السلام والازدهار والشراكة من أجل مستقبل مرن». 
وأكد الهاجري، في كلمة له حرص دولة الإمارات على العمل بشكل وثيق مع دول المحيط الهندي والمجتمع الدولي من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) تؤمن بأهمية التعاون العالمي لتعزيز العمل المناخي، وتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.

  • سعيد الهاجري خلال مشاركته في المؤتمر (وام)
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وفي هذا الصدد، شدد الهاجري على التزام دولة الإمارات الراسخ بتنظيم مؤتمر COP28، وأن يتسم بالشفافية والشمول، حيث تنظر الدولة للعمل المناخي على أنه فرصة لدعم النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
على صعيد متصل التقى سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية على هامش المؤتمر معالي شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومعالي فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية مالديف، ومعالي سبرمانيام جايشنكر وزير خارجية جمهورية الهند، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كوب 28
COP28
سعيد الهاجري
مؤتمر المحيط الهندي
الإمارات
التعاون الدولي
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