45 ألف معاملة إلكترونية ومحادثة «واتساب» لبلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة بلدية رأس الخيمة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 45916 معاملة إلكترونية ومحادثة عبر خدمة «الواتساب»، من خلال الأرقام المتاحة المخصصة للمتعاملين، بهدف استلام المعاملات واستكمال الإجراءات وتوفير خيارات متنوعة تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا من خدمات الدائرة.

وذكرت الدائرة أن تلك الخدمات تسهم في تسهيل تقديم المعاملات والمضي في الإجراءات والانتهاء منها والعمل على تخليصها بعيداً كلياً عن التوجه المباشر إلى مركز تقديم الخدمة في الدائرة، واختصار الوقت والجهد ورحلة المتعامل.

وقال منذر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية لـ «الاتحاد»: إن الدائرة تقدم خدمات عديدة للمتعاملين الراغبين في تقديم معاملاتهم واستكمالها في مختلف الإدارات والقطاعات التي تعمل ضمن نطاق اختصاص البلدية، منها قطاع المباني والتخطيط والمساحة والأراضي وغيرها المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والأخرى عبر«الواتساب» من خلال تقديمها على الأرقام المتاحة التي تختصر من الوقت والجهد وتسهم في تسريع تقديم المعاملات بعيداً عن قصد مبنى الدائرة.

وذكر أن أعداد المعاملات الإلكترونية التي استقبلتها الدائرة بالنسبة لقطاع الأراضي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 14303 معاملات، واستقبلت إدارة الصحة 13962 معاملة وإدارة المباني 8170 معاملات، وإدارة التخطيط والمساحة 6519 معاملة، أي بإجمالي 42954 معاملة.

وأشار إلى أن خدمة استلام المعاملات عبر «الواتساب» بلغت 2962 محادثة، تمثلت في إدارة المباني، وبالتحديد خلال شهر يناير 183 معاملة، وفي فبراير 108 معاملات و100 معاملة في مارس، وذلك بإجمالي 391 محادثة، وتمثلت المحادثات المستلمة من قبل إدارة التخطيط والمساحة في يناير 768 محادثة وفي فبراير 975 محادثة ومارس 828 محادثة، بإجمالي 2571 محادثة.

وأكد الزعابي أن دائرة البلدية تواصل تقديم واستحداث وتطوير خدماتها النوعية المقدمة إلى الجمهور المتعامل، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين وإتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مما يساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتقديم تجربة سلسة وسهلة في رحلة المتعامل.