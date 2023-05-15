بدء المرحلة السابعة من مشروع شبكة الطرق الداخلية بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بدأت دائرة الأشغال العامة والزراعة لحكومة الفجيرة بتنفيذ المرحلة السابعة من مراحل شبكة الطرق الداخلية في مدن ومناطق مختلفة بإمارة الفجيرة.

ومن جهته، أكد سالم المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة، أن الدائرة، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، بدأت بتنفيذ مرحلتها السابعة من مشروع الطرق الداخلية في الإمارة بطول 70 كيلومتراً، وتوزعت شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة وهي: قراط ومربح وقدفع والبدية ومنطقتا الرفاع والحزام في دبا الفجيرة، وأفاد بأن الدائرة في مرحلتها السادسة من شبكة الطرق الداخلية تمكنت من تنفيذ أعمال الطرق الداخلية في 6 مناطق صناعية، وذلك بجهود العاملين على المشروع في الإمارة وتشمل: صناعية الحيل وصناعية ثوبان بالفجيرة والمناطق الصناعية في دبا وضدنا والبدية والحلاه التابعة لمدينة دبا الفجيرة، مؤكداً أن المرحلة السادسة من المشروع استهدفت 15 منطقة ومؤسسة خدمية في عدة مناطق بطول 60 كيلومتراً.

وأكد المكسح أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير شارع محمد بن مطر الممتد من دوار السيف وحتى تقاطع شارع القصر بطول 3 كيلومترات، حيث تضمن المشروع توسعته إلى 3 حارات في كل اتجاه وإنارته بالكامل، منوهاً إلى اهتمام حكومة الفجيرة بأمن وسلامة أهالي المنطقة مما يتيح لهم سهولة المرور والذهاب إلى مساكنهم. ولفت إلى أن تنفيذ أعمال الطرق الداخلية بالتنسيق مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة تضمن إنارة الطرق، إضافة إلى تزويدها باللوحات الإرشادية والمرورية والمطبات الصناعية، مما يساعد على تنظيم حركة السير وتحقيق السلامة العامة للسائقين.