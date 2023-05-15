«الوطني الاتحادي» يبحث علاقات التعاون مع برلمانات المغرب والأردن وساحل العاج

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المغرب، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي عقد في مملكة اسواتيني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الثنائية الوطيدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من روابط وأهداف ورؤى مشتركة في شتى المجالات، والتأكيد على الدور الإيجابي والفعال للمجلس الوطني الاتحادي في تفعيل دور الرابطة لتحقيق أهدافها بما يخدم المنطقتين العربية والأفريقية.

كما التقى الدكتور عدنان حمد الحمادي كلاً على حدة، مصطفى الرواشدة عضو مجلس الأعيان الأردني، وشانتال موسوكورا فاني نائب رئيس مجلس الشيوخ في ساحل العاج.

وجرى خلال اللقاءات التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات والأردن وساحل العاج، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.