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سلطان بن أحمد يطلع على نتائج مؤسسات «الشارقة للإعلام»

سلطان بن أحمد القاسمي والحضور خلال استعراض أعمال مجلس الشارقة للإعلام (وام)
16 مايو 2023 01:06

الشارقة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك بمدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وأثنى سموه على جهود المؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام، خلال الفترة الماضية، مشيداً بالنتائج الإيجابية المحققة والتي تأتي وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الموضوعة من قبل المجلس، وتمنى التوفيق لجميع المؤسسات في المرحلة المقبلة.
واستهل الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق، تلاه شرح لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، من خلال عرض مرئي تناول أبرز مستجدات أعمال «شمس»، على صعيد الترخيص التجاري والمشروعات الإعلامية والمشاريع العقارية، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية المتقدمة وقنوات التواصل الاجتماعي والمشاركات الخارجية والفعاليات.
واستعرض الاجتماع تقريراً مصوراً لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حول أهم مشروعات «الهيئة» ومستجدات التحول اللامركزي في الموارد البشرية والمالية ومشاركات «الهيئة» في المعارض والمؤتمرات المقبلة، أبرزها الكونغرس العالمي للإعلام و«ميب كوم»، إضافة إلى مشاركة «الهيئة» في عرض تجارب جديدة من خلال معرض جيتكس، واستضافة مؤتمر ومسابقة مهرجان نيويورك لأفلام البيئة.
وتناول الاجتماع تقريراً للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تضمن أبرز الأرقام والإحصائيات التي تم رصدها إعلامياً للفعاليات والتقارير الإخبارية على مستوى الإمارة، إضافة إلى انتشار المواد الإعلامية على النطاق الجغرافي والوسائل الإعلامية، واستعرض مخرجات دبلوم التدريب الاحترافي لبرنامج المتحدث الرسمي والمشاركات المقبلة للمكتب في الفعاليات والمهرجانات، أبرزها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
وعلى هامش الاجتماع، اطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على العرض المرئي لمنصة الذكاء الاصطناعي التي تطورها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، حضر الاجتماع إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
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