البديوي: أهمية استكمال مشروع السكك الحديدية لدول الخليج

أبوظبي (وام)

أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدور البارز لدولة الإمارات في مختلف المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في دعم صناعة السكك الحديدية ومدّ شبكة قطاراتها من أجل تعزيز التنمية المستدامة في كافة أرجاء الدولة.

وأضاف البديوي أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الهام يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للدور البارز التي تقوم به دولة الإمارات في مختلف المجالات. وقال معالي جاسم البديوي إن المعرض يشهد مشاركات واسعة من شركات إقليمية وعالمية لها اهتمامات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص التي تواصل العمل بثبات واجتهاد لاستكمال مشروع السكك الحديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد عنصراً أساسياً نحو «التكامل الخليجي».

وأوضح معاليه بأنه زار الأجنحة الخليجية المشاركة في المعرض واستمع إلى خطط كل دولة على حداً ضمن جهود استكمال مشروع ربط السكك الحديدية، مضيفا: «إذا كان هناك أضلاع للتكامل الخليجي متمثلة في الموقف السياسي الواحد والسوق المشتركة والاتحاد الجمركي فإن الترابط بين السكك الحديدة بين دول مجلس التعاون يشكل ضلعاً أساسياً تجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة. وأعرب معاليه عن تفاؤله في أن يكون مشروع الربط الخليجي للسكك الحديدية عنصراً أساسياً في معادلة التكامل والترابط الخليجي عبر هذا المشروع الاستراتيجي.