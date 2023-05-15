تكريس مكانة الإمارات الوجهة الأفضل للاستثمار

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، انعقد ملتقى حوار القيادات البحرية، أولى فعاليات أسبوع الإمارات البحري 2023، والذي يستمر حتى التاسع عشر من مايو 2023. وقد سلط الملتقى الضوء على الأهمية الاستراتيجية للصناعة البحرية في دولة الإمارات والشرق الأوسط، بحضور عدد من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتحت عنوان «خارطة الطريق لتعزيز فرص الاستدامة في القطاع البحري»، تناول الملتقى الحواري أهم القضايا الحيوية التي تواجه القطاع، مبينًا أحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تشكل مستقبل الصناعة. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق المزيد من التعاون على مستوى الصناعة، وتحفيز الابتكار لدفع التنمية المستدامة.

خلال الملتقى، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية «بفضل موقعها على مفترق طرق التجارة العالمية، أصبحت دولة الإمارات لاعبًا رئيساً في تمكين سلسلة الإمداد والتوريد العالمية. وقد استفادت الدولة من هذه الميزة وخصصت استثمارات كبيرة لتطوير موانئها وبنيتها التحتية اللوجستية عالمية المستوى، كما أطلقت العديد من البرامج التي عززت الكفاءات الوطنية في الصناعة البحرية. ويعتبر الاستثمار المتواصل في هذا القطاع مؤشراً على رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى، وقد أثمرت جهودها في ترسيخ مكانتها الرائدة من خلال النهج الاستباقي وخلق بيئة محفزة للابتكار». وقال أنديرس أوسترجارد، الأمين العام لجمعية الإمارات للشحن، والمدير التنفيذي لشركة مونجاسا: «تُعرف دولة الإمارات على مستوى العالم بقدراتها البحرية، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تسهيل التجارة المنقولة بحراً، والسابعة في مناولة الحاويات، والثانية عشرة في كفاءة خدمات الموانئ البحرية، وتحتل الدولة مرتبة الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية».