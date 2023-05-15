مناقشة الالتزامات بانبعاثات صفرية في الشارقة

الشارقة (وام)

استضاف قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة لقاءً مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية تم خلاله مناقشة تغير المناخ العالمي والالتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية، وذلك في ظل التوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) في نوفمبر القادم.

تأتي مشاركة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ضمن مشروعها التثقيفي بآثار الانبعاثات الكربونية، والذي يهدف إلى تعزيز التثقيف والوعي بأهمية تحقيق أهداف انبعاثات صفرية وحماية البيئة من أجل مستقبل مستدام. وقد ركز اللقاء على فهم معنى تغير المناخ وتأثيراته، وتأثير الإنسان فيه، وعلى الإجراءات التصحيحية من أجل مستقبل مستدام مع التركيز على المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.

وقالت الدكتورة رنا صابوني، أستاذة مشاركة في الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأميركية في الشارقة ومنظمة اللقاء، إن هذا اللقاء يهدف إلى فتح أبواب التعاون مع الصناعات لاستكشاف الحلول التكنولوجية الرئيسة لخفض انبعاثات الكربون، والتي هي جزء من جهود أمريكية الشارقة لنشر الوعي عبر المجتمع حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتغيير أنماط حياتنا من أجل مستقبل أفضل ومستدام لكوكبنا، والذي بالطبع يدعم أهداف دولة الإمارات لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. تضمن اللقاء عروضاً تقديمية لمتخصصين من شركة نفط الشارقة الوطنية، تناول خلالها خميس المزروعي، المدير التنفيذي للعمليات، استراتيجيات دولة الإمارات ومؤتمر الأطراف (كوب 28) وخطة العمل نحو تحقيق الحياد الكربوني، بينما ناقشت رواد برزنجي، رئيسة فريق العمليات وسلامتها، خطة عمل مؤسسة نفط الشارقة الوطنية لتحقيق أهدافها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2032.