انطلاق «الدولي الخامس للتمور الأردنية» 13 نوفمبر المقبل

عمّان (الاتحاد)

أعلن معالي المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني تنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مشيداً بجهود كافة الجهات المهنية لتنمية وتطوير قطاع التمور الأردنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ أمس في عمّان، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهاني بن هويدن القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المقيمين بالأردن.

وأشاد معالي الحنيفات بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، مؤكداً أن تنظيم هذا المهرجان يأتي استمراراً لنهج الشراكة الذي يجمع الشقيقتين، دولة الإمارات والأردن. وقال الدكتور عبد الوهاب زايد: إن المهرجان في دورته الخامسة سوف يشارك فيه أكثر من 60 مزارعاً ومنتجاً ومصنعاً ومصدراً للتمور يمثلون 5 دول عربية، كما يتضمن عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من 20 باحثاً وأكاديمياً متخصصاً بنخيل التمر من مختلف دول العالم.

كما أشار المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية إلى أن المهرجان، وخلال 4 دورات، حقق عدداً من الإنجازات يمكن أن نوجزها بالتالي: سجلت المساحات المزروعة توسعاً أفقياً كبيراً بنسبة 13%، وحقق الأردن تقدماً ملحوظاً على المستوى الدولي، حيث احتل المرتبة الـ (13) من حيث كمية الصادرات والمرتبة الـ (9) من حيث قيمة هذه الصادرات في السوق العالمي.