الطقس اليوم غائم ومغبر

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم ومغبراً أحياناً، خاصة على بعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س، تصل إلى 40 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويصبح خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:24 والجزر الأول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:39. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والمد الثاني عند الساعة 08:27 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:00.