بلدية أبوظبي تنجز تطوير جزيرة وسطية

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة ممثلاً في إدارة الخدمات الفنية، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطية لشارع هزاع بن زايد من التقاطع مع شارع سلطان بن زايد الأول وحتى التقاطع مع شارع سعيد بن أحمد العتيبة في جزيرة أبوظبي؛ بهدف رفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية داخل جزيرة أبوظبي، ترسيخاً لمبادئ ومعايير الاستدامة في أصول التجميل الطبيعي، وتعزيزاً للمظهر الحضاري والجمالي العام. كما أنجزت البلدية المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية في شارع الموكب، وتحديداً من المنطقة الواقعة أمام «أبوظبي مول» وحتى التقاطع مع شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تضمن نطاق الأعمال زراعة أشجار مزهرة، وأشجار الجوافة المثمرة، بالإضافة إلى زراعة مغطيات تربة وزهور موسمية وشجيرات زينة مختلفة.

ودعماً للمبادرات التحسينية والتطويرية التي تنتهجها بلدية مدينة أبوظبي، فقد تضمنت الأشجار والنباتات التي تمت زراعتها في مناطق الأعمال: زراعة 29 شجرة مزهرة من البونسيانا، و28 شجرة مثمرة من الجوافة، و3972 نبتة مغطيات تربة من السيسيفيم، و204 نبتات مغطيات تربة من الرويليا، و180 نبتة من شجيرات البناسيتم، و4044 نبتة من شجيرات ليكوفيليوم.

كما تضمنت الأعمال زراعة 768 زهرة موسمية من البيتونيا، وزراعة 41 شجرة مزهرة من «التبوبيا روزا»، و5116 نبتة من مغطيات التربة أستاسيا، وكذلك زراعة 4168 نبتة من مغطيات التربة سيسيفيوم (قزمي)، بالإضافة إلى زراعة العديد من أشجار الغاف وأشجار السدر وفرش الحصى التجميلي بمساحات وتشكيلات وألوان متناسقة مع المشهد الجمالي العام لمناطق الأعمال.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على أصول التجميل الطبيعي والمظهر الجمالي العام وزيادة الرقعة الزراعية في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك ترسيخاً لمعايير جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع، وتعزيزاً للمشهد الحضاري والنهضة العمرانية التي تتمتع بها أبوظبي، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة.