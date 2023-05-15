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«المحافظة على الأنواع المهاجرة» تستضيف ورشة «أبقار البحر»

شيخة الظاهري والمشاركون في الورشة (من المصدر)
16 مايو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة (CMS) في أبوظبي، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام حول أبقار البحر والعلوم المتعلقة بها، وسُبُل إدارتها في منطقة الخليج العربي، وعُقدت ورشة العمل في الفترة من 2 إلى 4 مايو في فندق خالدية بالاس، أبوظبي، بحضور الخبراء والشركاء من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة الوضع الحالي لأبقار البحر في الخليج العربي، ووضع استراتيجيات التعاون الإقليمي، ومشاركة المعرفة بشأن التكنولوجيا الجديدة والمنهجيات البحثية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تضم مياه الخليج العربي ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، وتستضيف مياه الإمارات أكثر من 3000 بقرة. ولطالما أدركت قيادتنا الرشيدة أهمية أبقار البحر، وهذا هو السبب في فخرنا باستضافة مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة، الذي يشرف على تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن أبقار البحر منذ عام 2007. وبمرور السنين، تطور نهجنا في دراسة أبقار البحر، حيث اعتمدنا على أحدث أساليب التكنولوجيا المبتكرة لمساعدتنا في تعزيز معرفتنا بشأن خصائص هذه الأنواع الرائعة وأنماط حياتها الفريدة. إننا الآن في عصر الذكاء الاصطناعي وتعلم طرق جديدة لإجراء الدراسات الجوية، وتتبع أبقار البحر ومراقبتها. 
وأكدت رُبى أبو عطية، المنسق التنفيذي للمكتب الإقليمي لسكرتارية معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة، أهمية التعاون وتبادل المعرفة بشأن المحافظة على أبقار البحر، قائلة: «يسعدنا أن يكون لدينا مثل هذه المجموعة المتنوعة من الخبراء والشركاء هنا اليوم، في خطوة لتعزيز معرفتنا وفهمنا حول صون أبقار البحر، وتطوير استراتيجيات تعاونية فعالة للمستقبل».
ضمت ورشة العمل مجموعة متنوعة من الخبراء الدوليين في مجال الحفاظ على أبقار البحر الذين قادوا جلسات نقاش تفاعلية تناولت موضوعات متعددة، من بينها: استخدام استبيان مكتب الأنواع المهاجرة بشأن الصيد، والصيد العرضي لأبقار البحر لأغراض العلم والإدارة، والمسوحات الجوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدليل العملي بشأن تشريح الأبقار النافقة، وفرص تبادل الرؤى والأفكار بشأن أبقار البحر التي ضلت القطيع، وكذلك عمليات التشريح لمعرفة أسباب النفوق.
واستعرض المشاركون من البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات حالة أبقار البحر واتجاهات أعداد أبقار البحر في بلادهم. كما تناولت البروفيسور هيلين مارش في عرضها التقديمي «التقرير العالمي عن حالة واتجاهات أعداد أبقار البحر»، والذي تضمن فصلاً كاملاً عن الخليج العربي. 
وفي ختام الورشة، قام الحضور برحلة إلى «سي وورلد أبوظبي»، حيث أُتيحت لهم الفرصة لمشاهدة عملية تشريح لبقرة بحر، وهو ما يعتبر تجربة فريدة تساهم في بناء القدرات.

الإمارات
أبوظبي
هيئة البيئة
أبقار البحر
شيخة الظاهري
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