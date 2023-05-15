«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعرض الفرص في سنغافورة

الفجيرة (الاتحاد)

شارك وفد مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في معرض ومؤتمر الاستثمار التعديني الثامن - آسيا بسنغافورة مؤخراً والذي يُعدّ من أبرز المؤتمرات الدولية الذي يجمع كافة دول جنوب شرق آسيا، ويستهدف قادة الصناعة والمعادن من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات المبتكرة، كما يركز على استكشاف الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين واتجاهات الاستثمار التعدينية والمعادن الثمينة والأساسية وخيارات التمويل، بحضور أكثر من 300 مشارك وأكثر من 200 مستثمر.

وتأتي مشاركة المؤسسة في الحدث في إطار حرصها على تعزيز علاقات الاستثمار المباشر والتعاون الاقتصادي والتجاري من خلال استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في الفجيرة، ومثّل المؤسسة في هذا الوفد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة الفجيرة للموارد الطبيعية والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إلى جانب عدد من المهندسين والجيولوجيين من المؤسسة.

واستعرضت المؤسسة خلال مشاركتها في المؤتمر ورقة عمل متخصصة حول (فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة)، وقدمت عرضاً لمشاريعها المستقبلية والواعدة في الإمارة، ومدى اهتمامها بتنمية قطاع التعدين، كما عرضت نبذة عن جهودها ومساعيها المتواصلة في تطوير القطاع التعديني، لتوفير بيئة استثمارية تنافسية مرنة وسريعة.

كما شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر وعرضت من خلاله عينات صخرية من الفجيرة، بالإضافة إلى التعريف بدليل الاستثمار التعديني الشامل والأول للإمارة.