«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يحتفي بـ«السلوقي العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع إشهار نادي صقاري الإمارات في عام 2001، جاء إنشاء مركز السلوقي العربي بأبوظبي، الأوّل من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط؛ وذلك بهدف إحياء أحد أجمل ركائز تقاليد الصحراء التي قامت على الصيد باستخدام الكلاب السلوقية.

ويهدف مركز السلوقي العربي إلى إحياء رياضة الصيد بالكلاب السلوقية، والمحافظة على تقاليدها والاستعانة بها في ممارسة الصقارة، وحفظ السلالات الأصيلة، وتزويد المُهتمين بالمعرفة اللازمة، وكيفية الاهتمام بها ورعايتها، وتدريبها والعناية الصحية بها وإكثارها، وزراعة الشرائح التعريفية، وكذلك تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر وشهادات النسب لها، وإجراء ترتيبات التنقل والسفر وفق القوانين المُعتمدة.

ومثّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أوّل الفعاليات التراثية في المنطقة العربية التي احتفت بصديق الإنسان ومُرافقه منذ آلاف السنين، فكانت مُسابقة «جَمال السلوقي» مُبادرة فريدة لتعزيز الاهتمام بالسلالات الأصيلة من كلاب الصيد، وتعزيز علاقة الجيل الجديد بركائز تراث الأجداد.

ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين من المعرض من 23 ولغاية 29 أغسطس 2023، برعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، شريك القطاع «كراكال»، وشركاء الصناعة كل من الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، المؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، معرض دبي الدولي للخيل، ومعرض The Game Fair في فرنسا، وشريك صناعة السيارات ARB الإمارات.

والسلوقي جزء مهم من تراث الصيد العربي، وسلالته معروفة منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، وتُعتبر رمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البرّي. وكان السلوقي العربي يلعب دوراً مُهمّاً أثناء رحلات الصيد بالصقور، وذلك لقُدرته على إيجاد الفريسة التي أصابها الصقر، والمُختبئة وسط الشجيرات أو الحشائش الطويلة أو في مخابئ أخرى.

مواصفات السلالة

تشمل معايير التقييم والتحكيم الدقيقة، مواصفات السلالة التي ينحدر منها الكلب المُشارك، السلوك (كالمشي والركض)، المظهر العام (كالرأس، العين، الأنف، الفم، الأذن، الأسنان والفك)، البنية والشكل (الحجم، الرقبة، الأكتاف، الصدر، الظهر والذيل)، والمظهر (الجلد، اللون، الحركة، والأرجل)، إضافة لمهارات الصيد والمُطاردة والانطباع العام والسمات النفسية. وأعلنت إدارة المعرض عن إطلاق نسخة جديدة من مُسابقة جمال السلوقي العربي لعام 2023، بحيث يُشترط أن يلتزم مالكو السلوقي بأن يكون الكلب المُشارك لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة التحصين، وأن يحمل شريحة إلكترونية. وتتضمن المُسابقة أربع فئات هي: شوط «الذكور من نوع الحص»، شوط «الذكور من نوع الأريش»، شوط «الإناث من نوع الحص»، وشوط «الإناث من نوع الأريش». عرف العرب السلوقي منذ القدم، وقاموا بتربيته والعناية به، وسلالته معروفة منذ أكثر من سبعة آلاف سنة. وتتميز كلاب الصيد السلوقية بقدرات استثنائية على التحمّل وبالذكاء والوفاء.

مزاينة السلوقي العربي

يُذكر أنّه في مُسابقة مزاينة السلوقي العربي في الدورة الماضية، ومن بين 97 مُشاركاً من الإمارات وعدّة دول، فاز بالمركز الأول فئة ذكر حص، «سهم» لمالكه منصور جمعة، وبالمركز الثاني «شيبوب» لمالكه الروضة الشرقیة، وبالمركز الثالث «ورسان» لمالكه خلیفة بن ھامل. وفي فئة أنثى حص، حصل على المركز الأول «أزا» لمالكها سیندي، والمركز الثاني «خميسة» للمالك خلیفة الغیث، والثالث «فرحة» لمزرعة ورسان. أما في فئة ذكر أریش، فجاء «أودي» للمالك الیكساندرا سولفیان، في المركز الأول، وفي الثاني «بركان» للمالك محمد الماس، وحصل على المركز الثالث «لهب» لمالكته سارة عبدالعزیز الرشدان. وفي فئة أنثى أريش، حصل على المركز الأول «فیبي» للمالك أیوتایا، فيما حصل على المركز الثاني «جونيا» لمالكتها سارة عبدالعزیز، وعلى المركز الثالث «برشا» للمالك خليفة الغيث.