«إقامة دبي» تنظم فحوصاً طبية مجانية للمسافرين

دبي (الاتحاد)

نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع مجموعة التداوي للرعاية الصحية، حملة فحوص طبية مجانية، استهدفت المسافرين عبر مطار دبي، وموظفي الإدارة، إضافة إلى موظفي 25 جهة تعمل داخل المطار.

وقال اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الموظفين العاملين بمطار دبي والمسافرين، وأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.

وأكد ضرورة أن تصبح الفحوص الطبية الدورية ثقافة مجتمعية سائدة لدى الجميع، لاكتشاف الأمراض والتصدي لها قبل ظهور مضاعفاتها، مشيراً إلى أن الإدارة تستهدف فحص عدد كبير من الموظفين والمسافرين، لترسيخ ثقافة الفحص الدوري وأهميته لديهم.

ولفت إلى أن حملة الفحوص المجانية تم تقديمها لخدمة المسافرين عبر مطار دبي، وكافة الموظفين العاملين في المطار، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتوعوية مختلفة.

من جهته، قال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن الحملة تقدم فحوصاً طبية مجانية للمسافرين والعاملين بمطار دبي مبنى الركاب رقم «1»، في 8 تخصصات طبية مختلفة، هي «الباطنة، العيون، العظام، طب الشيخوخة، النساء والولادة، العلاج الطبيعي، الجلدية، المسالك البولية» إضافة إلى برامج توعية حول التغذية السليمة، وإعطائهم تقارير شاملة حول حالتهم الصحية، وخطط علاجية لمن يتبين معاناتهم من أي مشكلات صحية.

وأكد حاجي ناصر أن الحملة التي تنفذ بالتعاون مه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تستهدف رفع الوعي بأهمية الفحوص الطبية الدورية، والمحافظة على نمط حياة صحي، كذلك الكشف عن أية أمراض قد يعانيها المسافرون أو الموظفون من دون دراية ومساعدتهم في العلاج.

وتابع «شملت الحملة أيضاً قياس المؤشرات الحيوية للجسم، وفحص الكوليسترول، ومستوى فيتامين د في الدم، والسكري والضغط، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية، ليتمكن كل فرد من تقديم المساعدة الطبية السليمة خلال الطوارئ».