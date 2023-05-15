«أولياء أمور الطلبة» بالمنطقة الوسطى يحتفي بالتمريض

الشارقة (الاتحاد)

احتفى مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى بالكوادر التمريضية، وأشاد بجهودهم في خدمة المرض ونشر التوعية والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المجلس أمس إلى مركز الذيد الصحي بمبناهم الجديد قام بالزيارة راشد عبدالله المحيان رئيس المجلس وموزه عبيد الطنيجي وسلامة مطر الطنيجي من كادر المجلس، كان في استقبالهم الكادر الإداري والتمريضي في المركز. وأشاد راشد عبدالله المحيان بدور التمريض ومهامه الإنسانية النبيلة في ظل العناية بالصحة العامة ومعاونة الكادر الطبي وما يعول عليه في الارتقاء بالصحة المجتمعية.