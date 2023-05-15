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«أصدقاء مرضى الكلى» تستعرض الإنجازات

«أصدقاء مرضى الكلى» تستعرض الإنجازات
16 مايو 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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ناقشت جمعية أصدقاء مرضى الكلى التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال اجتماعها العمومي الأول لسنة 2023، الإنجازات التي حققتها، خلال السنة الماضية، ومؤشرات أداء فرق العمل، والخطط التطويرية لإطلاق حملات التوعية والبرامج والمشاريع المستقبلية الداعمة لمرضى الكلى. جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومي الأول لسنة 2023، والذي عُقد برئاسة منى الحواي رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، وبحضور ممثل من وزارة تنمية المجتمع، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تضمن الاجتماع، بحث توجهات مبادرات وبرامج الجمعية للفترة المقبلة، وسبل تطوير آليات العمل بهدف ترسيخ الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأمراض الكلى وأعراضها وطرق علاجها، إلى جانب مناقشة موازنة الجمعية للعام المقبل. ورحبت منى الحواي بالحضور، مشيدةً بالجهود المتواصلة التي يبذلها موظفو ومتطوعو الجمعية، في تحقيق أهدافها الرامية إلى الاهتمام بصحة أفراد المجتمع وسلامتهم ونشر الوعي الصحي بأمراض الكلى، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين بهذه الأمراض. 

جمعية أصدقاء مرضى الكلى
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