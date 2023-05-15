«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز صحة الطلبة

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحة وشركة فايزر الخليج، مذكرة تعاون مشترك في مبادرة «القامة - ننمو في مدارسنا»، بغرض تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك، وذلك لإنشاء منصة رقمية للبيانات مخصصة لطلبة المدارس في العيادات المدرسية بالتعاون مع الشركاء.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وبارمجوت باينز، مديرة شركة فايزر في منطقة الخليج، والدكتورة سمية محمد البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ووقع المذكرة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور ياسر الدرشابي، نائب الرئيس والمدير الطبّي الإقليمي لشركة فايزر في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا.

استباقية وقائية

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين ممرضي الصحة المدرسية، بمعرفة الاضطرابات النمائية ومتابعة نمو الطالب، من خلال قياس الطول والوزن، وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة في الدولة، وذلك للوقوف على التحديات والتنبؤ بأي مشاكل صحية للطلبة، واستكمالاً لجهود المؤسسة في تعزيز الواقع الصحي ضمن البيئات التعليمية، وتحقيق مساعيها بمجتمع تعليمي صحي وآمن، تماشياً مع الخطط الوطنية فيما يخص صحة الطلبة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني أهمية الاتفاقية مع شركة فايزر، ودورها في تعزيز جهود الجانبين فيما يخص المجالات المشتركة، ويرتبط بتمكين الواقع الصحي في البيئات التعليمية، من خلال منصة رقمية مبتكرة للبيانات تم تخصيصها لطلبة المدارس، مشيراً إلى حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المثمرة التي تقود إلى تحقيق مستهدفات المؤسسة وتسهم في نقل رسالتها وقيمها، وتعزز من جودة الحياة الصحية.

وأضاف: إن إنشاء المنصة يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاستباقية التي تنتهجها المؤسسة، ضمن مساعيها نحو تحقيق الأهداف العامة ذات الصلة بجودة الحياة الصحية لجميع فئات المجتمع، مشدداً على أن البيئات المدرسية تعتبر من الأماكن الحيوية التي تحرص المؤسسة على تعزيز أدوات الصحة والسلامة الوقائية فيها، من خلال المتابعة وقراءة البيانات الواردة، بما يسهم في تقليص مخاطر الأمراض النادرة، وأمراض السمنة.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تتكفل شركة فايزر الخليج بتوفير الدعم المالي لإنشاء المنصة الرقمية، بما يتماشى مع المتطلبات الفنية، وتوفير التدريب اللازم عبر ورش العمل، أو أي نوع آخر من أنواع التدريب، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

من جهته، قال الدكتور ياسر الدرشابي: يسرّنا أن نعقد هذه الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ بهدف دعم خطة العمل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نسعى من خلال برنامج «القامة- ننمو في مدارسنا» الفريد من نوعه، إلى قياس طول ووزن الطالب في إطار نظام الرعاية الصحية الأولية، لدعم المدارس ورفع مستوى الوعي حول اضطرابات النمو وأمراض السُمنة، بالإضافة إلى تدريب الممرضات على اتباع أحدث الممارسات والفحوص، وذلك باستخدام منصة رقمية مبتكرة لاستخلاص البيانات وتحليلها.