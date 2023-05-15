2400 استشارة قانونية لـ«الاتحادية للموارد البشرية»

دبي (وام)

تلقى «فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، خلال الربع الأول من العام الجاري، قرابة 2400 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأوضحت آمنة المندوس مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في «الهيئة»، أن فريق الاستشارات القانونية رد على 2400 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وجمهور المتعاملين خلال الربع الأول من عام 2023 وذلك عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية ومنها القنوات الرقمية، مثل نظام إسعاد المتعاملين والتطبيق الذكي للهيئة (Fahr) و«حمد» المساعد الافتراضي لمتعاملي «الهيئة»، ومركز الاتصال الموحد 600525524. ولفتت إلى أن نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة» تلقى النصيب الأكبر من الاستشارات القانونية الواردة لـ«الهيئة» بواقع 91%، تلاه تطبيق «الهيئة» الذكي بمعدل 8% من إجمالي الاستفسارات، مشيرةً إلى أن الاستفسارات في مجملها كانت بخصوص الإجازات، والعلاوات والبدلات، والترقيات، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

من جانبها، أكدت موزة بوشليبي رئيس قسم الاستشارات القانونية في «الهيئة»، أن تشكيل فريق الاستشارات القانونية في عام 2010 جاء انطلاقاً من حرص «الهيئة» على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات، وسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.