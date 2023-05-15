جامعة الإمارات تطلق استراتيجية البحث والابتكار 2023-2026

العين (الاتحاد)

شهد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إطلاق الجامعة استراتيجية البحث والابتكار 2023-2026، بحضور الدكتور غالب البريكي مدير الجامعة بالإنابة، وعمداء الكليات ومديري المراكز البحثية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة - الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته الافتتاحية، بأن: «جامعة الإمارات العربية المتحدة شهدت منذ تأسيسها عام 1976 تغييرات كبيرة، بحيث تشمل أنشطة البحث والابتكار والإنجازات في جامعة الإمارات على جميع التخصصات بما في ذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتعليم، والقانون، والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم، والأغذية والزراعة، والطب والعلوم الصحية».

وأضاف معاليه: أن جامعة الإمارات توفر البيئة المناسبة والممكنات البحثية من تخصيص المزيد من الموارد الإضافية للبحث والابتكار، وقد تضاعفت نتائج البحث العلمي والذي انعكس بدوره على التصنيف العالمي للجامعة بشكل ملحوظ في عام 2023، كما وصنفت الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة بناءً على عدد براءات الاختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي في عام 2021.

وأكد معاليه بأن الجامعة ملتزمة بمواصلة دعم المبادرات البحثية الهامة، والابتكار المتطور، والبحوث العلمية ذات التأثير العالمي والمجتمعي، التي من شأنها أن تساعد الجامعة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الطموحة والمنبثقة من مبادئ الخمسين القادمة.

وأوضح معاليه بأن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023-2026 تأتي كتأكيد واضح على النهج التعليمي المستدام الذي يقوم على اقتصاد المعرفة، من خلال تبني مبادرات نوعية تعزز من مكانة الجامعة كمركز أصيل للبحث والمعارف بمعايير دولية، وتساهم في تمكين طلبتنا بالمهارات البحثية، والذي من دوره أن يساهم في البناء والتطوير.

من جهته، قال الدكتور محسن شريف - مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة، ورئيس اللجنة الفنية للاستراتيجية: «إن استراتيجية البحث والابتكار تتضمن خمسة أهداف رئيسية يتم تحقيقها من خلال 14 مشروعاً محدداً، بإطار زمني محدد، وأهداف محددة لكل مشروع، بحيث ستسمح الاستراتيجية للجامعة بتطوير بيئة جاذبة تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة في البحث والابتكار».

استراتيجية

قال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا للاستراتيجية: «إن استراتيجية البحث والابتكار2023-2026 تحدد التوجهات المستقبلية للبحث والابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية ورسالة الجامعة البحثية، والأهداف البحثية الرئيسية ومجالات ومحاور البحث العلمي الاستراتيجي».

وأشار الدكتور مراد إلى أن استراتيجية البحث والابتكار 2023-2026 تُعتبر ممكناً استراتيجياً هاماً يضع الجامعة في مصاف الجامعات الرائدة علمياً، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية على مستوى الجامعة تضم الباحثين والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لوضع استراتيجية تلبي أهداف البحث وتطلعات الجامعة لتوسيع النشاط العلمي والإبداع والابتكار، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية. وأضاف بأن الجامعة ستستمر في تعزيز البحوث متعددة التخصصات وتشجيع التعاون وتكامل الموارد بين مختلف الكليات ومراكز البحوث، فضلاً عن الشركاء الصناعيين.