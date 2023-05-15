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«إثراء».. منصة لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي

«إثراء».. منصة لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي
16 مايو 2023 01:06

دبي (وام)
أكدت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة أن «معرض إثراء الأول للتوظيف» يوفر منصة مثالية للجهات الخاصة المشاركة للالتقاء بالكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات ذات الصلة وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعات المختلفة ذات الصلة بالبنوك والتأمين وشركات الصرافة والتمويل والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها المعرض بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وقالت البلوشي: إن المعرض - الذي انطلق مطلع مايو الجاري ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه بمقر المعهد في دبي - شهد إقبالا لافتا حيث وصلت الأعداد لأكثر من 1010 متقدمين حيث يمثل الاستثمار في دعم الكوادر المواطنة أساس نجاح الخطط الاستراتيجية للدولة.

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وأوضحت أن المعرض يأتي تنفيذا لخطة المعهد ، ويندرج ضمن خطة برنامج «إثراء» الذي تم إطلاقه بتوجيهات  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي والذي يهدف لتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026 وخلال عام 2022.
وأشارت إلى أنه تم حتى الآن توظيف 1200 مواطن في القطاع المصرفي، ويتم حاليا إعداد 850 مواطناً من خلال وظائفهم التخصصية لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي.
ولفتت نورة البلوشي إلى أن معرض «إثراء الأول» يضم أكثر من 50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة ضمن مبادرة برنامج إثراء القطاع المالي وهو المشروع الوطني الذي يشرف عليه معهد الإمارات المالي لتوفير 1500 وظيفة 700 منها في القطاع المصرفي و300 في قطاع التأمين و500 في قطاع الصرافة وحوالي 50 في شركات التمويل وذلك من خلال التعريف بالمصارف والشركات الرائدة في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني الدولة.
وذكرت أن المعرض سيقام بمقر المعهد بأبوظبي يومي 17 و18 مايو الجاري.

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