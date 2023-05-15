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«قضاء أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للأسرة

أثناء الاحتفال بيوم الأسرة العالمي (من المصدر)
16 مايو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، فعاليات توعوية أسرية، بمناسبة يوم الأسرة العالمي، الذي يصادف الخامس عشر من شهر مايو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات الأسرية والحفاظ على تماسك وتلاحم المجتمع، من خلال تقديم الاستشارات والمحاضرات التثقيفية للتعريف بأسس الاستقرار الأسري والمهارات اللازمة لتجاوز الصعوبات والحد من الخلافات الزوجية بأساليب ودية مبتكرة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن دائرة القضاء تولي أهمية كبرى لهذا الجانب، ولذا تحرص على تطوير آليات وبرامج التوجيه الأسري، بهدف زيادة نسبة الصلح وإنهاء الخلافات ودياً، إلى جانب تنفيذ الجلسات التوجيهية والمحاضرات والورش التعريفية وإتاحتها عن بُعد لجميع أفراد المجتمع، لضمان توصيل الرسائل التوعوية إلى شريحة واسعة، بما يسهم في الحد من النزاعات والحفاظ على العلاقات الأسرية.
إلى ذلك، تضمنت فعاليات الاحتفال بيوم الأسرة العالمي، والتي استمرت على مدار يومين في مركز دلما التجاري، تنظيم جلسات حوارية حول قواعد السعادة وإدارة العلاقات الأسرية، إذ ركزت على التعريف بالوسائل التي تساعد في تحقيق السعادة بين أفراد الأسرة، مع اكتساب مهارات التواصل الفعال، والالتزام بأداء الحقوق والواجبات، فضلاً عن أهمية غرس القيم الصالحة ودورها في مواجهة التحديات والصعوبات.
كما تنوعت البرامج والفعاليات، لتشمل ركن الاستشارات والدردشة الأسرية المقدمة عن طريق الموجهين الأسريين بدائرة القضاء، إلى جانب ركن الأسرة والطفل، والذي تضمن تخصيص عدد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية والمسابقات للأطفال في أجواء أسرية مليئة بالبهجة والفائدة.

أبوظبي
الإمارات
اليوم العالمي للأسرة
قضاء أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء
يوسف سعيد العبري
يوم الأسرة العالمي
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