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«سفراء شرطة دبي» ينظم دورة تدريبية للطلبة المبتعثين

«سفراء شرطة دبي» ينظم دورة تدريبية للطلبة المبتعثين
16 مايو 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس المبتعثين في القيادة العامة لشرطة دبي، دورة تدريبية لسفراء شرطة دبي في بلد الابتعاث، بمشاركة 14 من الطلبة المبتعثين في مختلف دول العالم، وقدمها الدكتور طالب كنعان، مذيع إخباري في قناة العربية. وقال النقيب حمد سعيد، رئيس مجلس المبتعثين، إن الدورة التدريبية تأتي ضمن مخرجات برنامج سفراء شرطة دبي لبلد الابتعاث، والذي يهدف إلى تأهيل سفراء رياديين متمكنين لتمثيل شرطة دبي خارج الدولة، وتعزيز أداء المبتعثين للمهام الرسمية بكفاءة عالية، وإكساب المبتعثين فكراً ريادياً وشخصية قيادية. وأوضح النقيب حمد سعيد أن برنامج سفراء شرطة دبي في بلد الابتعاث نفذ 3 ورش عمل، و4 دورات تدريبية، بمشاركة 14 كادراً من شرطة دبي مبتعثين إلى 4 دول.

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الطلبة المبتعثون
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