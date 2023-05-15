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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا
15 مايو 2023 21:03

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي.. مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وفرصه، والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التنسيق في مجال العمل المناخي في ضوء استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" نهاية العام الحالي.
كما تطرق صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصال، إلى عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار والتعاون وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم.

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