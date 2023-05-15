سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

نص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وعضوية التالية أسماؤهم:

- سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

- سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

- سعادة الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية.

- سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

- سعادة الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم.

- سعادة الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني.

- سعادة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

- سعادة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

- سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

- سعادة راشد بن أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري.

- سعادة عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة.

- سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

- سعادة الدكتور المهندس خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

- سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

- سعادة عبد الله بن علي مبارك المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية.

- سعادة سلطان بن عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

- سعادة علي بن سالم بن عبد الرحمن المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.

- سعادة المهندس علي بن سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.

- سعادة خالد بن جاسم بن سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

- سعادة المهندس خالد بن بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.

- سعادة المهندس يوسف بن خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات.

- سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة.

- سعادة المستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

- سعادة الدكتور سليمان بن عبد الله بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات.

- سعادة مطر بن أحمد الخشري النقبي، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية.

- سعادة الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية.

- سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية.

- سعادة اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.