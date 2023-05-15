منصور بن زايد يستقبل الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم في أبوظبي، معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بمعالي جاسم محمد البديوي، مُعرباً سموّه عن تطلع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس، وتطويرها لما فيه مصلحة شعوب البلدان الشقيقة وتنميتها وازدهارها، وأكد حرص دولة الإمارات على تقوية أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج العربية في مختلف المجالات واستعراض عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ، وسعادة حميد سعيد النيادي مدير المكتب الخاص لسمو نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.