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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإلحاق «لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي» بهيئة الشارقة للتعليم الخاص

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإلحاق «لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي» بهيئة الشارقة للتعليم الخاص
15 مايو 2023 15:59

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إلحاق لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

نص المرسوم على أن تُلحق لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بهيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتباراً من تاريخه.

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وتؤول لهيئة الشارقة للتعليم الخاص كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، كما يُنقل موظفو اللجنة إلى الهيئة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية، ويكون للهيئة اقتراح التعديلات على لجنة الجائزة بما يتوافق مع هيكلها التنظيمي واحتياجاتها الفنية والإدارية.

المصدر: وام
الشارقة
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
سلطان القاسمي
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