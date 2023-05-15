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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
15 مايو 2023 15:49

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الدوائر والهيئات والمجالس الآتية:.

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مكتب سمو الحاكم.الديوان الأميري.الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.القيادة العامة لشرطة الشارقة.دائرة الأشغال العامة.دائرة التخطيط والمساحة.دائرة التنمية الاقتصادية.دائرة الثقافة.دائرة الخدمات الاجتماعية.دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.دائرة الطيران المدني.دائرة العلاقات الحكومية.دائرة المالية المركزية.دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.دائرة الموارد البشرية.دائرة شؤون البلديات.دائرة شؤون الضواحي والقرى.مجلس الشارقة للإعلام.مكتب الشؤون الاتحادية.هيئة الإنماء التجاري والسياحي.هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.هيئة الشارقة الصحية.هيئة الشارقة للثروة السمكية.هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.هيئة الطرق والمواصلات.

المصدر: وام
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان القاسمي
الشارقة
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