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رئيس الدولة يتلقى دعوةً من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية بجدة تسلمها منصور بن زايد

رئيس الدولة يتلقى دعوةً من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية بجدة تسلمها منصور بن زايد
15 مايو 2023 15:00

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي يُعقد في جدة يوم الجمعة المقبل.

وتسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الدعوة نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أثناء استقبال سموه، اليوم في أبوظبي، تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة.

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وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع تركي بن عبدالله الدخيل العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الملك سلمان
منصور بن زايد
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