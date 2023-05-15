ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اليوم صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان على جثمان المغفور لها بإذن الله شماء عبدالله سعيد البدواوي والدة كل من محمد وسلطان وسالم وعلي وبخيت راشد بخيت المطروشي.

وأدى الصلاة إلى جانب سمو ولي العهد .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.