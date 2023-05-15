«قضاء أبوظبي» تكشف عن مادة مخدرة جديدة من القنبيّات المصنعة

​نجح مركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء - أبوظبي، في تسجيل إنجاز نوعي يعد الأول على مستوى العالم، إذ تمكن من الكشف عن مادة مخدرة جديدة من أنواع القنبيات المصنعة، والتي لم تكن معرفة من قبل في العالم، وتحديد تركيبتها واسمها بشكل نهائي ليكون (ADB-5’Br-PINACA)، وإدراجها بقاعدة بيانات دولية، تحت اسم المختبر الكيميائي في دائرة القضاء، فضلاً عن إطلاق ورقة علمية (دليل تحليلي) ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لأحد المراكز الدولية المتخصصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المصنعة.وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الحافلة لدائرة القضاء، في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لجهود التطوير والتحسين المستمر مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لمواكبة المستجدات، بما يحقق فاعلية منظومة العدالة الجنائية وتعزيز التواجد في الساحة القضائية العالمية.

ثمن الجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المختبر الكيميائي، والذي تمكن من اكتشاف تلك المادة المخدرة الجديدة، وتسجيلها بقواعد بيانات عالمية باسم دائرة القضاء في أبوظبي، ما يبرز اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية، وذلك بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021-2023، والتي تركز على الاهتمام بالعمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

من جهته، أوضح سعيد العمودي، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، أن تحقيق هذا السبق جاء بعد تحديد تركيبة المادة المخدرة الجديدة واسمها بشكل مبدئي في سبتمبر 2022، وتسجيلها بقاعدة بيانات دولية في جامعة كوبنهاغن –الدنمارك، تحت اسم المختبر الكيميائي بدائرة القضاء، إلى أن تم التعاون مؤخرا مع معهد العلوم الجنائية للأبحاث والتعليم (CFSRE ) في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر من المراكز المتخصصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المصنعة، إذ تم التأكد من ماهية المادة بعد تصنيعها ليتم إطلاق الورقة العلمية (الدليل التحليلي) ليؤكد اسم المادة المحددة سابقا بشكل نهائي، ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الدولي.