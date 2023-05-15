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شرطة أبوظبي تبدأ تطبيق منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"

شرطة أبوظبي تبدأ تطبيق منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"
15 مايو 2023 10:33

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبإشراف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي وبالتنسيق مع مركز النقل المتكامل في تطبيق منظومة تنبيه السائقين على جميع الطرق الخارجية الرئيسية في إمارة أبوظبي التي تتكون من نوعين من الإضاءة الملونة تتمثل في "الأحمر والأزرق" واللون" الأصفر" وضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطرق.

وتعمل المنظومة الجديدة إلكترونياً بالارتباط مع مركز المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة الأحوال الجوية المتقلبة والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب من خلال تنبيه السائقين في حالات انخفاض الرؤية وخفض السرعات على الطرق الخارجية الرئيسية.

ووفقاً للمنظومة يكون وميض الإضاءة باللون "الأحمر والأزرق" لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري على الطريق، فيما يكون الوميض باللون "الأصفر" للتنبيه في الحالات الجوية المتقلبة كالضباب والغبار والأمطار والأحداث المراد التنبيه لها على الطرق.

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وتعمل الإضاءات التحذيرية من خلال الطاقة الشمسية وتحتوي على بطاريات داخلية، وتكون الإضاءة واضحة في الليل والنهار و في أوقات الضباب بمسافة 200 متر بالاتجاه نفسه مع إمكانية تشغيل الإضاءة على الطريق بالكامل أو جزء منه.

وتدعم المنظومة الجديدة أمن وسلامة الطرق من خلال ارتباطها بمنظومة المدينة الآمنة والتي تقدم حلولاً متكاملة لإدارة الأزمات المرورية إذ تم ربطها مع غرفة عمليات المدينة الآمنة لتعمل بصورة آلية من خلال ومضات الإضاءة التحذيرية.

المصدر: وام
المرور
شرطة أبوظبي
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