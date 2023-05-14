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أحمد بن محمد: المواطن سيبقى أولاً

أحمد بن محمد مترأسا الاجتماع بحضور مطر الطاير وحصة بوحميد وعبدالله الفلاسي وعلي المطوع (وام)
15 مايو 2023 01:55

دبي(الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في أبراج الإمارات بدبي، أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اطلع سموه على نتائج أعمال اللجنة ضمن مساراتها التي تستهدف ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب، كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للجنة.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن نهج دبي في الارتقاء بجودة حياة مواطنيها ورفاههم يزداد رسوخاً، وأن المواطن سيبقى أولاً وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وهو ما يثمر استقراراً أسرياً واجتماعياً وتنمية شاملة.
وقال سموه: «لعبت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منذ تشكيلها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دوراً حيوياً في تعزيز مستوى الخدمات والترابط المجتمعي، ووضعت عبر المشاريع والمبادرات التي أطلقتها بصمة مؤثرة في حياة مختلف الفئات والشرائح، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تقتضي أولوية بناء الإنسان باعتباره أفضل استثمار لتحقيق ازدهار الحاضر وصناعة المستقبل».
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الأهداف الطموحة التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها ستنعكس بالإيجاب على حياة مواطنينا ومجتمعنا، وستكون قوة دفع لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في إمارة دبي.. نثق في أن كفاءة فرق العمل وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، سيسهمان في تحقيق مستهدفات اللجنة على أكمل وجه، وقد قطعت حكومة دبي شوطاً كبيراً في هذا المجال، وستستمر في توفير كل الإمكانات لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من رفاه واستقرار».
منهجية شاملة
استمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح عن مهام اللجنة التي تقوم بمتابعة وتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات المعنية بالمتقاعدين والترابط المجتمعي، والخدمات الاجتماعية، والإسكان وجودة الحياة، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي وفق منهجية شاملة.
وأشاد سموه بفرق العمل، موجهاً إياها بتكثيف جهودها للاستثمار الأمثل لكافة الموارد والإمكانات بهدف توفير أفضل جودة حياة للمواطنين، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويتماشى مع المنظومة المتكاملة للرفاه الاجتماعي في إمارة دبي.
الحضور
حضر الاجتماع كل من: معالي مطر محمد الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.

أحمد بن محمد
دبي
الإمارات
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