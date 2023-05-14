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يستمر 3 أيام لتعزيز مهارات الشباب العربي.. «القيادات الدبلوماسية الشابة» ينظم مخيماً تدريبياً

يستمر 3 أيام لتعزيز مهارات الشباب العربي.. «القيادات الدبلوماسية الشابة» ينظم مخيماً تدريبياً
15 مايو 2023 01:55

أبوظبي(الاتحاد)

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أعلن «مركز الشباب العربي»، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب الترشح للانضمام للمخيم التدريبي المكثف لغير المختصين، بهدف تعزيز مهارات الشباب العربي في فن التفاوض الاحترافي في مجال التغير المناخي والاستدامة خاصة في سياق مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «COP28» الذي سيعقد في دبي هذا العام.
وينعقد المخيم، في مقر مركز الشباب العربي، بالعاصمة أبوظبي، على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من الثلاثين من مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل، ويضم ثلاثين مشاركاً.
ويأتي المخيم تحت مظلة برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، الذي يعزز مهارات الشباب العاملين في السلك الدبلوماسي، ولكن هذه المرة عبر استهداف الشباب من غير العاملين في المجال الدبلوماسي بهدف تعزيز مهاراتهم في التفاوض الاحترافي، بما يؤهلهم إلى اكتساب خبرات ومعارف تسمح لهم بالمشاركة الفعالة في المناقشات والمفاوضات الدولية وتمثيل المجتمع العربي في مجال المناخ.
وفي هذا الإطار قال أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسرنا التعاون مع مركز الشباب العربي في هذه المبادرة لتعزيز مهارات الشباب العربي في المفاوضات المهنية وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المناقشات الدولية، خاصة في مجال التغير المناخي. تسهم مبادرة «مخيم التدريب المكثف لغير المختصين» في تحقيق مسعى الإمارات لضمان أن تكون أصوات الشباب في صميم صنع السياسات العالمية بشأن التغير المناخي وتتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في تمكين الشباب وتعزيز العلاقات بين الشعوب الأوروبي والخليجية».
من جانبها، قالت المهندسة هيا الأسير، مدير مشروع برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة في مركز الشباب العربي: «يسعى المخيم، من خلال إشراك الجمهور العام من الشباب العربي، إلى بناء المهارات اللازمة بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» (مؤتمر الإمارات للمناخ). كما سيدعم المخيم جهود مركز الشباب العربي في تمكين الشباب في مجالات العمل التنموي وبما ينسجم مع الرؤية التي يتبناها «مؤتمر الأطراف» ضمن المنهج الشمولي لإعلاء صوت الشباب في ملف الاستدامة وتغير المناخ وحماية كوكب الأرض.
شروط
يشترط الترشح أن يكون المتقدم شاباً عربياً من الفئة العمرية ما بين 18 – 35 عاماً، وأن يكون له اهتمام أو إنجازات في مجال التصدي لتحدي تغير المناخ. على الراغبين بالترشح للانضمام إلى المخيم التدريبي زيارة المنصات الرقمية التابعة لمركز الشباب العربي على منصات التواصل الاجتماعي لتسجيل اهتمامهم. وتشمل أهداف المخيم زيادة الوعي بقضايا تغير المناخ وأهمية دفع العمل المناخي في جميع المجالات، بما في ذلك زيادة الاهتمام بمؤتمرات «مؤتمر الأطراف» السنوية. وكذلك رفع مستوى الوعي حول دور الأفراد والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في دعم العمل المناخي. إلى جانب تمكين المشاركين الشباب من خلال أنشطة المحاكاة التفاعلية، من اكتساب مهارات ومعارف متقدمة في مجال تقنيات التفاوض والتعددية وبناء التحالفات.

مركز الشباب العربي
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