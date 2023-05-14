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برعاية سيف بن زايد.. «واجهة التعليم» ينطلق غداً في أبوظبي

برعاية سيف بن زايد.. «واجهة التعليم» ينطلق غداً في أبوظبي
15 مايو 2023 01:55

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط (2023)، غداً الثلاثاء تحت شعار «تسعة أعوام في خدمة التعليم»، والتي تستمر على مدار يومي 16 و17 مايو الجاري، وذلك في قاعة «مارينا» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركات محلية ودولية واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.
 ويهدف المعرض إلى استشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل والوقوف على توجهاته، والتخصصات العلمية والمهنية التي تلبي احتياجاته المستقبلية، وبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتوفير نخبة من الجامعات الرائدة لتعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية، ومعايير وشروط القبول والتسجيل فيها، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء أمورهم لمناقشة خياراتهم الدراسية وتطلعاتهم التعليمية.
 وتشارك في فعاليات المعرض (50) جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من داخل الدولة، وأكثر من (350) جامعة إقليمية ودولية تمثلها أربع جهات داخل الدولة لعديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والكثير من الدول الأخرى. كما ويشارك في مؤتمر شباب الشرق الأوسط نخبة من المتحدثين الرسميين يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يناقشون فيه محاور استراتيجية تخص قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي، ومن أهمها دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

الإمارات
سيف بن زايد
وزارة الداخلية
أبوظبي
معرض واجهة التعليم
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