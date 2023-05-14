اعتماد دولي لـ 3 خبراء من شرطة دبي في «السلامة وتحليل المخاطر»

دبي(الاتحاد)

كرم اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، 3 من موظفي الإدارة لحصولهم على الاعتماد الدولي المهني في مجال الصحة والسلامة وتحليل المخاطر من مجلس الاختبار المحلي للصحة والسلامة المهنية بالمملكة المتحدة «نيبوش»، الجهة العالمية الرائدة والمرجع الأهم عالمياً في مجال إجراءات الصحة والسلامة في مقرات العمل. وأشاد اللواء ابن غليطة، بالملازم ثان مهندس أحمد الشامسي، والمساعد خبير مهندس حمدة آل علي، من إدارة الأدلة التخصصية، والمساعد خبير سارة الكمالي، من إدارة علم الجريمة، لاجتيازهم متطلبات واختبارات الحصول على الاعتماد، مؤكداً أن شرطة دبي تمتلك كوادر بشرية عالية في المستوى المعرفي والمهني، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المهنية في مختلف المجالات والتخصصات، منوهاً إلى أن منظومة واستراتيجية شرطة دبي تتبنى نهج الاستثمار الأمثل في القدرات البشرية، ما يضمن الريادة العالمية في العمل الجنائي والأمني والشرطي. وأكد اللواء ابن غليطة أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، تعد إحدى أهم الإدارات في منظومة العمل الشرطي، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي، لما تمتلكه من مختبرات حديثة وأنظمة وخبرات وكفاءات تدعم الجهود المعنية بالكشف عن الجريمة، لذا فإن عملية تطوير وتدريب إلحاق الموظفين بمختلف الدورات والبرامج التأهيلية هو أحد الأدوات التي تضمن استدامة الأداء الوظيفي المتميز، وهذا الاعتماد سوف يساهم في تسهيل عملية المشاركات العالمية للخبراء من شرطة دبي والمتعلقة بالصحة والسلامة.