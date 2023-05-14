5 ملايين درهم مساهمات خيرية لوقف «خبز السبيل»

دبي(الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن قيمة المساهمات الخيرية في محفظة مبادرة «خبز السبيل» بلغت 5 ملايين درهم، خصصتها المؤسسة لبناء وقف عقاري خيري مستدام يعود ريعه على «خبز السبيل».

وبحسب المؤسسة فقد تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة 25 ألف مستفيد منذ إطلاقها في سبتمبر 2022 بهدف توفير الخبز المجاني الطازج للمحتاجين من فئة الأيدي العاملة والأسر المتعففة، فيما بلغ عدد وحدات الخبز المنتج نحو 100.690 وجبة من خلال أجهزة المبادرة المتوزعة في فروع «أسواق» في مناطق المزهر، والورقاء، ومردف، وند الشبا، وند الحمر، والقوز، والبدع والبرشاء.

وتم إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للتبرع للمبادرة من خلال قنوات مختلفة عبر التطبيقات الذكية (دبي الآن، يلاجيف، زوماتو وطلبات) بالإضافة إلى الحساب البنكي والرسائل النصية القصيرة عن طريق شبكات الاتصالات في الدولة ومن خلال جهاز خبز السبيل مباشرة. وشارك في المبادرة جهات حكومية أبرزها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دبي الذكية، مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو للاتصالات، وشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك، بالإضافة إلى مشاركة القطاع المصرفي بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأيادي البيضاء من داخل الدولة وخارجها. وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إن مبادرة «خبز السبيل» شكّلت نقلة نوعية في مفهوم العمل الوقفي المعاصر، وغيرت الصورة التقليدية للعمل الخيري إلى شكل جديد من النشاط الخيري المتناغم مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ووصل صدى هذه الأجهزة الذكية التي تحضر الخبز الطازج لتقدمه مجاناً للعمال والمحتاجين إلى مختلف بقاع العالم.

وأكد المطوع حرص المؤسسة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف القطاعات الحيوية، وتوظيفه في خدمة العمل الوقفي والاستثمار الخيري على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توسيع دائرة العمل الإنساني واستدامة أثره.