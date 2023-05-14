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الإمارات

رئيس الدولة: الإمارات تدعم الاستقرار في باكستان

محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع قائد الجيش الباكستاني التعاون الثنائي
14 مايو 2023 23:42

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي اليوم مع الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.. علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة - خلال الاتصال الهاتفي - حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق الوفاق والاستقرار في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ويلبي تطلعات شعبها إلى التقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.

 

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